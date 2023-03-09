كشفت النقابة العامة للسيارات عن فتح باب التقديم للوظائف الموسمية لموسم حج 1444هـ.

وأوضحت النقابة مهام العمل:

1- تنظيم صعود الحجاج للحافلات و النزول منها في مواقع العمل التي يكلف بها.

2- إرشاد الحافلة لنقل الحجاج في المسارات المحددة بين المواقع.

3- انشاء أوامر الاركاب لرحلة الحافلة على تطبيق “ضيف” على هاتفه الذكي.

4- تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الحافلة و التأكد من التعقيم.

5- التواصل مباشرة مع المشرف على عمله حال تعرض الحافلة لاي معوقات او عند انشاء أوامر الركاب..

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع .