أكد نجم النصر السابق يوسف خميس، أن وضع النصر صعب بحكم الغيابات، لافتًا أن هذا الكلاسيكو لن يحسم الدوري .

وقال خميس خلال حديثه على برنامج المنتصف المُذاع على الإخبارية :” أن النصر يفتقد كثيرًا من لاعبيه ويمر بظروف ولكن أحيانًا نقول النقص يولد قوة، والدوري لا زال في الملعب “، مُشيرًا إلى أن الدوري صعب .