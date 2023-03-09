أكد نجم النصر السابق يوسف خميس، أن وضع النصر صعب بحكم الغيابات، لافتًا أن هذا الكلاسيكو لن يحسم الدوري .
وقال خميس خلال حديثه على برنامج المنتصف المُذاع على الإخبارية :” أن النصر يفتقد كثيرًا من لاعبيه ويمر بظروف ولكن أحيانًا نقول النقص يولد قوة، والدوري لا زال في الملعب “، مُشيرًا إلى أن الدوري صعب .
فيديو | نجم الكرة السعودية يوسف خميس: وضع النصر صعب بحكم الغيابات وهذا الكلاسيكو لن يحسم الدوري #المنتصف pic.twitter.com/AFIUr9fMbC
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) March 8, 2023
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