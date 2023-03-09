تداولت شائعات حول خليفة السيارة التاريخية هوراكان للعلامة التجارية الإيطالية العريقة لامبورجيني، وأخيرًا أعلن الرئيس ستيفان وينكلمان عن الموعد الرسمي لإطلاق السيارة والذي سيكون في أواخر عام 2024.

وأشار وينكلمان خلال عرض صحفي إلى أنه في نهاية عام 2024 ، ستظهر سيارة هوراكان جديدة تمامًا في السوق”، وكشف أيضاً أن السيارة الجديدة ستستخدم مجموعة نقل حركة هجينة مدمجة.

وجاءت المعلومات حول خليفة هوراكان في الوقت الذي تقدم فيه لامبورجيني لمحة عن استبدال أفينتادور، وهي تتبنى محرك V12 جديدًا بسعة 6.5 لترًا يعمل بسحب الهواء بشكل طبيعي مع مساعدة هجينة مدمجة.

وستتوفر السيارة ببطارية بقدرة 3.8 كيلوواط / ساعة، ويمكن إعادة شحن ما يصل إلى 7 كيلو واط ، مما يعني أن المالكين سيحتاجون فقط إلى التوصيل لمدة 30 دقيقة تقريبًا.