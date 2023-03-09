أوضح طبيب العيون الدكتور محمد الجاسر، أعراض مرض عمى الألوان والمرحلة العمرية التي يتم اكتشافه فيها، حيث لا يفرق المريض بين درجات الألوان المختلفة.

وقال الجاسر، خلال مداخلة على برنامج الراصد على قناة الإخبارية: أن عمى الألوان الوراثي لا يكتشف في الغالب ببداية العمر، وحينما يتقدم إلى وظيفة تتطلب فحصًا معينًا أو يزور طبيب العيون يتم اكتشاف المشكلة.

وأضاف :” طبيب العيون أن العمى الوراثي لا يوجد له علاج، بينما يمكن أن توصف للشخص نظارات وعدسات لاصقة تساعده على التفرقة بين الألوان المختلفة فيعيش كأي شخص طبيعي.”

وأشار إلى أن عمى الألوان يشمل ، عمى ألوان مكتسب مع عدم جودة وصول الضوء إلى الشبكية.