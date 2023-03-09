روت رازان العجمي أول لاعبة سعودية في رياضة القفز المظلي الحر تجربتها الفريدة، مؤكدة أنها تستعد للقفز بالعلم السعودي في يوم العلم.

وقال العجمي :” بدأت في هذه الرياضة منذ عامين كتجربة، ومن بعد 3 قفزات اكتشفت شغفي بهذه الرياضة إلى أن أصبح هناك طموح وهدف كبير لي في هذه الرياضة”

وأضافت ” طموحي في هذه الرياضة أن أطور نفسي وأشارك في بطولات عالمية وأمثل السعودية في هذه البطولات. هناك تجربة قادمة حيث أكون أول سعودية تقفز بالعلم في السماء في يوم العلم “.