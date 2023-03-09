أوضح نائب رئيس مجلس اللوجستيات في غرفة جدة الدكتور إبراهيم العقيلي أن العصائر التي تحتوي على سكر تخضع لضريبتين، وذلك رداً على ارتفاع الأسعار لبعض المنتجات مقارنة بالدول الأخرى.

وقال العقيلي :” أي شئ مضاف له سكر عليه ضريبة انتقالية غير الضريبة المضافة وهذا سبب ارتفاع سعرها، فمثلا البودرة أو العجينة عليها ضريبة 50%”

وأضاف “أسعار المنتجات الغذائية لدينا منخفضة 50% الآن وهذه فرصة للشراء قبل رمضان.. وبحسب المؤشرات الحالية أسعارنا تعتبر متوسطة مقارنة بالمنطقة”

فيديو | ردا على ارتفاع الأسعار لبعض المنتجات مقارنة بالدول الأخرى.. نائب رئيس مجلس اللوجستيات في غرفة جدة د. إبراهيم العقيلي: العصائر التي تحتوي على سكر تخضع لضريبتين#الراصد pic.twitter.com/Zyq9iHs1kf — الراصد (@alraasd) March 8, 2023