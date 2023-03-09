احتفلت عارضة الأزياء الإسبانية Joana Sanz في دبي لترتاح من 50 يوما تعبت خلالها من توابع ما لحق بها من اعتقال السلطات الإسبانية لزوجها اللاعب البرازيلي داني ألفيس بتهمة الاغتصاب.

وحضرت جوانا سانز حدث فاخر، أقامه مواطنها الطبيب الإسباني Gabriel Serrano لمناسبة افتتاحه فرعا بأبوظبي لعيادته التجميلية، حيث ظهرت فيه وهي ترقص في الحفل، مرتدية فستاناً جاذباً “خطف الأضواء”

وظهرت في فيديو آخر ، بدت فيه مبتهجة ومليئة الحيوية حيث توقع الكثير أن ينتهي زواج الاثنين المستمر منذ 7 سنوت بلا أبناء بالبديهي، وهو الطلاق.