أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصبح الإجمالي 830127 حالة.

وأوضحت الوزارة، إنه تم تسجيل 73 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 817212 حالة.

وأفادت بعدم تسجيل حالات وفاة ليبقى الإجمالي عند 9618 حالة وفاة.