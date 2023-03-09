خرج نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي من سباق هدافي دوري أبطال أوروبا بعد خروج النادي الفرنسي مبكرا من المسابقة عقب هزيمته من بايرن ميونخ في إياب الدور ثمن النهائي.

بينما حافظ المصري محمد صلاح نجم ليفربول على صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مباريات يومي الثلاثاء والأربعاء في إياب دور الـ 16.

ويملك صلاح 8 أهداف متقدما على مبابي الذي يملك 7 أهداف، لتتاح الفرصة أمامه من أجل تعزيز صدارته عندما يواجه مع فريقه”الريدز” في إياب دور الـ16 ريال مدريد، الأربعاء المقبل في “سانتياغو بيرنابيو”.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا:

1- المصري محمد صلاح (ليفربول) 8 أهداف.

2- الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان) 7 أهداف.

3- البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد والبرتغالي جواو ماريو (بنفيكا) 6 أهداف.

4- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) والنرويجي إيرلينغ هلاند (مانشستر سيتي) والإيراني مهدي طارمي (بورتو) والبرتغالي رافا سيلفا (بنفيكا) 5 أهداف.

5- الألماني ليروي ساني (بايرن ميونخ والإيطالي جيكومو راسبادوري والأرجنتيني جيوفاني سيميوني (نابولي) والإنجليزي جود بيلينغهام (بروسيا دورتموند) والأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان والغاني محمد قدوس (أياكس) والكاميروني إيريك مكسيم تشوبو موتينغ (بايرن ميونخ والفرنسي أولفييه جيرو (ميلان) والأوروغوياني داروين نونيز (ليفربول) 4 أهداف.