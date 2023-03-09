أقدم زوج على توجيه لكمة قوية لزوجته ما أدي إلى حدوث جرح سفلي بفكها.

وسارعت الزوجة إلى المستشفى حيث استخرجت تقرير طبي بحالتها، ثم تقدمت ببلاغ ضد زوجها ورفعت قضية خلع، وذلك بحسب برنامج “الراصد” المذاع على قناة الإخبارية.

واستنجد الزوج بأسرتها لمسامحته من عقوبة السجن وغرامة 50 ألفا إلا أن الزوجة رفضت ذلك وواصلت دعوتها القضائيةضده.