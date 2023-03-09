أعلن نادي الهلال اليوم غياب سالم الدوسري عن مواجهة التعاون بعد شعوره بآلام في مفصل القدم.

وأكد النادي أيضا غياب لوسيانو فييتو عن المواجهة لحاجته لبرنامج تأهيلي يمتد لـ3 أسابيع.

يذكر أن الهلال سيواجه التعاون يوم غد، الجمعة، ضمن منافسات دوري روشن.