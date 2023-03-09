أوضح معتز الجهني، مدرب رياضة، أبرز التمارين الرياضية التي تقلل من آلام خشونة الركبة.

ونصح بتثبيت أحد القدمين وتحريك الأخرى ثنيها ثم فردها 15 مرة، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأضاف أن هناك تمرين أخر برفع أحد الرجلين بدرجة 45 درجة مع شدها للداخل ، أو برفع الرجل لأعلى ثم ثنيها، مؤكدا أن هذه التمارين ستساعد في تقوية العضلات بما يقلل الخشونة.

وقال لا توجد رياضة تسبب الخشونة بالركبة، لكن في حال كانت هناك إصابة بالخشونة لابد من تجنب بعض الرياضات مثل الركض لمسافات طويلة، مشددة على عدم استخدام المرحاض الأرضي .

وأضاف أن المشد لا يقلل أو يمنع خشونة الركبة، كما أن إبر الخشونة لا تعالج وإنما هي مسكن فقط، مشددا على تقليل الوزن وتصحيح نمط الحياة للحد من تفاقم الخشونة.

وأكد أنه تحت عمر الخمسين لا ينصح أبدا بتغيير المفصل، مضيفا أن بعد الخمسين تعتمد تغيير المفصل على حالة الخشونة ونمط الحياة والجينات الوراثية.

يذكر أن من أعراض الخشونة آلام شديدة في الركبة وأحيانا ورم، وتحدث بسبب تقدم العمر لما بعد الـ 50 عاما، وزيادة الوزن، أو إصابة سابقة كالإصابة بضربة في الركبة.

م. معتز الجهني – مدرب رياضة : تحت عمر الخمسين لا ينصح أبدا بتغيير المفصل، بعد الخمسين تعتمد على حالة الخشونة ونمط الحياة والجينات الوراثية@mooa3taz#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/lC4S6tm1UG — برنامج سيدتي (@sayyidaty) March 9, 2023

م. معتز الجهني – مدرب رياضة : المشد لا يقلل أو يمنع خشونة الركبة .. هذه استخداماته @mooa3taz#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/qF17R1a3VZ — برنامج سيدتي (@sayyidaty) March 9, 2023

م. معتز الجهني – مدرب رياضة : لا توجد رياضة تسبب الخشونة بالركبة، لكن في حال كانت هناك إصابة بالخشونة لابد من تجنب بعض الرياضات .. هذه أبرزها @mooa3taz#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Kv3HzSAAvO — برنامج سيدتي (@sayyidaty) March 9, 2023