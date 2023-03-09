حرص المواطن فريح الشمري على استضافة سياح إيطاليين في منزله بحفاوة وكرم .

وقال الشمري الذي يعمل مرشدا سياحيا أن الضيافة السعودية موروث تاريخي وثقافي متأصل في مجتمع المملكة، وذلك وفقا لما ذكره خلال حديثه بقناة الإخبارية.

وأكد أنه يوفر تجربة سياحية للسياح بناءً على عادات وتقاليد المملكة، مشيرا إلى أنه يستقبل السياح في منزله خارج حدود العمل، وبدون مقابل مادي.