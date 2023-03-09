كشف فاحص المباني المعتمد أحمد الخالدي، أن نسبة العمالة السائبة في مجال المقاولات كبيرة جدا.
وقال الخالدي خلال برنامج “الراصد: “الشارع التجاري لدينا كله عمالة سائبة والمعتمدون يشتكون من أن سعرهم غالي مع أني أسويلك شيء لـ 30 سنة مقبلة -في إشارة لجودة العمل-“.
وأضاف: “العمالة السائبة مسيطرة على السوق كله ولا توجد رقابة المسألة أصبحت عيني عينك، وصاروا يتدربون على حساب المواطنين”، مشيرا إلى أنهم يأتون للمملكة بتأشيرة السائق الخاص أو العمالة المنزلية
فيديو | فاحص المباني المعتمد أحمد الخالدي:
العمالة السائبة والمخالفة في مجال المقاولات يأتون للمملكة بتأشيرة سائق خاص ويتدربون على "حساب المواطن" ونسبتهم عالية جدا.. ولا رقابة عليهم#الراصد pic.twitter.com/qNzKozHFG3
— الراصد (@alraasd) March 9, 2023
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