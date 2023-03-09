وصفت آني ووكر زوجة اللاعب الدولي الإنجليزي كايل ووكر، زوجها بأنه “حقير”، بعد اتهمامه بالتحرش الجنسي.

وكانت كاميرا إحدى حانات مدينة مانشستر قد التقطت يوم الأحد وهو في وضع غير لائق رفقة امرأتين، قبل أن يتصرف بطريقة مشينة لمدة طويلة.

وأكد مصدر مقرب من آنين آني كانت تدعم زوجها عقب ظهور الأنباء في وسائل الإعلام، لكنها بدأت الآن في التفكير جديًا في مستقبلها وينتابها الغضب من الموقف.

وقال مصدر مقرب من آني أنها تشعر بأنهاخائفة من تحقيقات الشرطة وأن يرتبط اسمها به، مضيفا أنها تعتزم التخلي عن زوجها إذا تم استدعاؤها للإفادة.

وأضاف أنها تفكر كثيرًا فيما سيقوله الآخرون عنها، كما أنها قلقة على أولادها، لافتا إلى أن ووكر تعهد لزوجته بأن كل شيء سيكون على ما يرام، وأن لها مطلق الحرية في اتخاذ أي قرار تراه مناسبًا لها.

يذكر أن ووكر تزوج من آني سرًا في نوفمبر 2021، قبل أن تكتشف خيانته لها، وبعد تلك الواقعة أصرّت آني على الحصول على نصف ثروة ووكر حال تكررت خيانته.