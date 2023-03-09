صرح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، اليوم الخميس، بأن أجواء المملكة تمر بحالة عدم استقرار.

وقال العقيل: “من المتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة بداية من الأسبوع المقبل”.

وأضاف: “تزداد الحالة الجوية خلال الاسبوع القادم بتوقعات بهطول الأمطار من متوسطة لغزيرة كعادة شهر مارس ثم تبدأ الأجواء بالدفء”.