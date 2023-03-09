صرح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، اليوم الخميس، بأن أجواء المملكة تمر بحالة عدم استقرار.
وقال العقيل: “من المتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة بداية من الأسبوع المقبل”.
وأضاف: “تزداد الحالة الجوية خلال الاسبوع القادم بتوقعات بهطول الأمطار من متوسطة لغزيرة كعادة شهر مارس ثم تبدأ الأجواء بالدفء”.
فيديو | محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: أجواء المملكة تمر بحالة عدم استقرار ومن المتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة الأسبوع المقبل#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/cykFAAP19r
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) March 9, 2023
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