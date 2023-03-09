قدم رئيس نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، اعتذره لجماهير فريق الاتحاد على رفع أسعار تذاكر مباراة فريقه أمام فريق النصر.

وقال الحائلي :”اعتذر لجماهير الاتحاد على رفع الأسعار، والهدف لم يكون مالي بل هو كنترول لهذه المباراة وشاهدته كيف بأن هذه المباراة الأكثر حضور جماهيري”.

يذكر أن فريق الاتحاد فاز على النصر بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات دوري روشن.