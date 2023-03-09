أكد أستاذ العلوم السياسية إبراهيم النحاس، أن المملكة العربية السعودية ليست دولة “تحزبات”، مشيرا إلى أنها وظفت علاقاتها لأجل السلام العالمي.

وقال النحاس: “المملكة حريضة ألا تتصاعد الأزمات إلى مسائل اخرج عن نطاق السيطرة الدولية، وتدعو للسلم والاستقرار”.

وأضاف: “المملكة تاريخيا علاقتها جيدة مع جميع الأطراف التي تتصارع، وهذا الذي يجعل منها دولة مقبولة لأن تكون وسيطة للسلام”.

يذكر أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أكد الخميس، خلال جولة دبلوماسية إلى موسكو، وفي مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن السعودية جاهزة للقيام بما يلزم لحل الصراع في أوكرانيا، ومستعدة لتسهيل الحوار بين موسكو وكييف.