أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن 217 وظيفة إدارية، وتقنية، وهندسية، وصحية وأخرى.

وبينت الخدمات مسميات الوظائف ومنها مهندس مدني، ومهندس ميكانيكي، ومهندس الكترونيات وتحكم، وطبيب، وفني كهرباء.

وأضافت أن التقديم متاح لحملة مؤهل ثانوية فما دون،وكذلك متاح لحملة الدبلوم، والبكالوريوس فأعلى، مشيرة إلى أن مكان الوظائف المطروحة الرياض، وجدة، وحفر الباطن، وخميس مشيط، وجازان، والمدينة، والجبيل، وتبوك، داعية الراغبين في التقديم إلى التسجيل على الرابط التالي:من هنــــــــــــــــــــــــا