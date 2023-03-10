أقدمت كوريا الشمالية، أمس الخميس، على إطلاق صاروخاً بالستياً قصير المدى باتجاه البحر قبالة سواحلها الغربية، قبل أيام من تدريبات عسكرية مشتركة بين سيول وواشنطن.

وأكدت القيادة الأمريكية، أن إطلاق الصاروخ لا يشكل تهديداً مباشرا للولايات المتحدة أو حلفائها، بينما صرحت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إنها رصدت عملية الإطلاق من مدينة نابو الساحلية الكورية الشمالية عند الساعة 06,20 (09,20 ت غ).

وأوضحت هيئة الأركان الكورية الجنوبية أن “جيشنا يواصل استعداده لأي شيء ويتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة في الوقت الذي نشدد فيه مراقبتنا ويقظتنا”.

وأفادت القيادة الأمريكية بمنطقة المحيطين الهندي والهادي، أنها على علم بإطلاق الصاروخ الباليستي ونتشاور مع حلفائنا وشركائنا، ومع تقييم الحدث وجدنا أنه لا يشكل تهديداً مباشراً لمواطني الولايات المتحدة أو أراضيها أو لحلفائنا.