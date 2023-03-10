نجح الشاب المهندس محمد الخضير في تحويل عشقه وحبه لاقتناء الحدة والسكاكين إلى مشروع تجاري مربح.

وأوضح الشاب محمد الخضير لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”: “بدأت نشر هوايتي على إنستجرام، ووجدت اهتمامًا رهيبًا وإقبالًا من السعودين”.

وقال أنه تمكن من تصميم مطوية أو سكين جيب مقتبسة من الثقافة العربية السعودية أو ما يطلق عليه الشبرية، لافتًا إلى أنه تمكن من اقتناء خنجر القوات الخاصة الألمانية في الحرب العالمية الثانية.

وأشار إلى أن هذه القطعة الموثقة في الكتب والمراجع المهتمة بالقطع الألمانية والحرب العالمية، وكانت خاصة بأحد معاوني هتلر المقربين.