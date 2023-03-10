كشف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

وأوضح المركز، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مشرف تطوير ومتابعة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، تقنيات التعليم، التعليم الإلكتروني)، أو أي تخصص ذي الصلة، مدير قسم التخطيط الاستراتيجي: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة، فضلًا عن مترجم: شهادة البكالوريوس في تخصص اللغات والترجمة، أو ما يعادلها.

وأشار المركز، إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 9 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 إبريل 2023م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع مركز التعليم الإلكتروني