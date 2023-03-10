كشف البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

وأوضح البنك الإسلامي، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير مركز خدمة الموارد البشرية: شهادة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة، ومدير البرامج/ تطوير التجارة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة الدولية، إدارة الأعمال، الاقتصاد)، ويفضل شهادة الماجستير.

وأشار إلى أن التقديم مستمر حتى تاريخ 9 إبريل 2023م، بينما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع البنك الإسلامي للتنمية