كشفت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مستشار أنظمة، مستشار تقني أول، محلل الموارد البشرية، مستشار تقني/ التطبيقات، محلل أعمال التمويل/ الرقمنة، مدير قسم التصميم الميكانيكي، مدير التدريب، أخصائي التطوير المؤسسي، أخصائي أول/ التطوير المؤسسي، أخصائي مشاريع.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 9 مارس 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة الفنار