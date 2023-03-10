وجهت مدينة الملك سعود الطبية، مجموعة من النصائح والإرشادات الطبية التي تساعد على الوقاية من أمراض الكلى، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للكلى.

وأكدت المدينة الطبية، على ضرورة تجنب الإفراط في تناول الأدوية دون وصفة طبية، والتحكم بالأمراض المزمنة التي قد تؤدي إلى تضرر الكلى مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، مع المحافظة على النشاط البدني والوزن الصحي، وتناول الغذاء الصحي المتوازن، والامتناع عن التدخين.

وأوضحت أن أنواع أمراض الكلى تتضمّن أمراض الكلى المزمنة وهي حالة طويلة المدى لا تعمل خلالها الكلى بشكل طبيعي، وكذلك الفشل الكلوي الحاد وهو قصور مفاجئ في وظائف الكلى يمنع تصفية الدم من السموم، إلى جانب مشاكل الكلى الأخرى كالسرطان والتكيسات والحصوات والالتهابات.