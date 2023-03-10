علق الإعلامي الرياضي عدنان جستنية على مستوى فريق الاتحاد خلال مواجهة النصر أمس الخميس ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري روشن.

وقال جستنية :” أرى أن مستوى فريق الاتحاد كله كان في مستوى الهجومية، ولكن حمدالله لم يكن في المستوى، وشراحيلي حاسهم حوس”.

وأضاف ” كنت متوقع قبل المباراة أن يفوز الاتحاد على النصر برباعية، ولكن الاتحاد حن على النصر ورأف به في المباراة”.