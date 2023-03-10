علق الإعلامي الرياضي عدنان جستنية على مستوى فريق الاتحاد خلال مواجهة النصر أمس الخميس ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري روشن.
وقال جستنية :” أرى أن مستوى فريق الاتحاد كله كان في مستوى الهجومية، ولكن حمدالله لم يكن في المستوى، وشراحيلي حاسهم حوس”.
وأضاف ” كنت متوقع قبل المباراة أن يفوز الاتحاد على النصر برباعية، ولكن الاتحاد حن على النصر ورأف به في المباراة”.
عدنان جستنيه :
شراحيلي حاسهم حوس .. و #الاتحاد حن ورأف بـ #النصر ..#النصر_الاتحاد
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@Adnan_Jas pic.twitter.com/iymc2q0JiB
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) March 9, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً