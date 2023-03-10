أعلن المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء بدء التقديم على (برامج التوظيف المبتدئ بالتدريب) لعدد 200 متدرب في شركة الزامل للصناعات المعدنية الثقيلة .
وأوضح شروط التقديم :
– سعودي الجنسية.
– ثانوية عامة علمي / صناعي.
– لا يقل معدل الثانوية عن 75 %.
– القدرات لا تقل عن 60 %.
– غير مدعوم من صندوق الموارد البشرية.
– غير مسجل بالتأمينات الاجتماعية.
– أن لا يزيد عمر المتقدم عن 24 سنة.
وأشار إلى أن التقديم مُتاح الآن وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/08/27هـ الموافق 2023/03/19م، وذلك من خلال الموقع .
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