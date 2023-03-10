أعلن المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء بدء التقديم على (برامج التوظيف المبتدئ بالتدريب) لعدد 200 متدرب في شركة الزامل للصناعات المعدنية الثقيلة .

وأوضح شروط التقديم :

– سعودي الجنسية.

– ثانوية عامة علمي / صناعي.

– لا يقل معدل الثانوية عن 75 %.

– القدرات لا تقل عن 60 %.

– غير مدعوم من صندوق الموارد البشرية.

– غير مسجل بالتأمينات الاجتماعية.

– أن لا يزيد عمر المتقدم عن 24 سنة.

وأشار إلى أن التقديم مُتاح الآن وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/08/27هـ الموافق 2023/03/19م، وذلك من خلال الموقع .