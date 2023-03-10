كشفت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، عن توفر أكثر من (50) وظيفة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) في مختلف المجالات.

وأوضحت الشركة أن بعض المسميات الوظيفية المتوفرة هي :

1- ممثل خدمة عملاء (3 وظائف).
‏(Call Center Agent)
2- كاتب السجلات الطبية.
‏(Medical Records Clerk)
3- منسق التدريب.
‏(Training Coordinator)

4- أخصائي تحسين الجودة.
‏(Quality Improvement Specialist)
5- حراسات أمنية (5 وظائف).
‏(Security Guard)
6- ممثل مركز الاتصال (خدمة عملاء).
‏(Call Center Agent)، وغيرهم.

وأفادت بأن التقديم متاح الآن من خلال الموقع الرسمي .