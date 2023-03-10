تتعدد فوائد أوراق شجرة المورينغا لما تحتويه على مجموعة متنوعة من البروتينات والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، كما تساعد في علاج الكثير من الأمراض

أبرز الفوائد الصحية لأوراق شجرة المورينغا:

“فوائدها للمعدة”:

تناول مستخلص أوراق المورينغا يعمل على علاج الإمساك والتهاب المعدة والتهاب القولون التقرحي، كما يساعد في المحافظة على توازن البكتيريا النافعة الموجودة في الجهاز الهضمي.

فوائدها للأعصاب”

تنظم مستويات النواقل العصبية المسؤولة عن المزاج والذاكرة والصحة العقلية والقدرات المعرفية لدى الأطفال وكبار السن، لما تحتويه من فيتامينات ومضادات للأكسدة.

فوائدها للعظام

تساهم في التخلص من الألم المصاحب لالتهاب المفاصل، كما تدعم صحة العظام وتقويها وتمنع هشاشتها لاحتوائها على حمض الليسين الأميني ومعادن الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم.

التخسيس

يساهم تناول مغلي أوراق المورينغا في إنقاص الوزن، من خلال تحفيز عمليات الأيض وحرق السعرات الحرارية، وموازنة مستويات السكر في الدم، وزيادة مستوى الطاقة، وزيادة حساسية الجسم للإنسولين وموازنة الهرمونات.

الشعر والبشرة

يساعد زيت المورينغا في التخلص من قشرة الشعر، وتعمل البذور على زيادة نمو الشعر وإصلاح البصيلات التالفة، كما تساهم في شد البشرة وتنضيرها وعلاج حب الشباب.

فوائدها للسكري

يحمي مركب الإيزوثيوسيانات الموجود في أوراق المورينغا من الإصابة بمرض السكري، كما يعمل مسحوق البذور على زيادة فعالية مضادات الأكسدة في مواجهة المرض وانخفاض مستوى السكر الصائم والتراكمي.