أوضح استشاري العيون محمد المتعب، أن أسوأ لحظة تمر على الاستشاريين، هي عندما يقف أحدهم عاجز بسبب تأخير المصاب في علاج نفسه.

وقال المتعب خلال برنامج النقطة العمياء المُذاعة على قناة السعودية:” أن المريض بحاجة لنص ساعة كل سنة فقط ليكشف على نظره، ولكن بتأخره يقف الاستشاريين عاجزين عن علاجه .

وأضاف:” أن هناك أمرًا آخر منتشر بين الشباب يسبب العمى ويقف الاستشاريين أمامه عاجزين، وهو استهلاك الشباب لخمرًا مصنعًا محليًا “العرق” الذي يؤدي لفقد البصر كليًا.