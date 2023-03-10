تعد نيسان باترول موديل 2023 واحدة من أكثر السيارات اليابانية ذات شعبية كبيرة في سوق المملكة، لما تمتلكه من قدرات قوية نسبة إلى تجهيزاتها الفنية، وتصميمها الخارجي العملاق .

وتعتمد السيارة نيسان باترول 2023 على تقنية الدفع الكلي للعجلات، حيث دعمت بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 4000 سي سي.

وتضم السيارة مجموعة من مواصفات الأمان ومنها، التحكم في الثبات، ومساعد المكابح BA، مع مكابح ABS و EBD، وخاصية المساعدة على تسلق المرتفعات، وحساسات حركة أمامية وخلفية.

وتتميز السيارة أيضًا بتجهيزات أخرى تتضمن، مثبت سرعة، ومرايات كهربائية “طي”، وخاصية متابعة ضغط الإطارات، وزر التشغيل، ودخول السيارة بدون مفتاح.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، وبلوتوث، ومكيف هواء أوتوماتيكي، مع تقنية التحكم في الأوامر الصوتية عبر عجلة القيادة، وشاشة ملونة تعمل باللمس.

وتتوفر السيارة نيسان باترول 2023 في سوق المملكة بسعر يتراوح بين 209.999 ريال و 268.499 ريال.