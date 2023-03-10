أوضح خبير الفلك والأرصاد الجوية موعد تساوي الليل مع النهار في المملكة، وتزامن ذلك مع اعتدال الأجواء.

وقال الزعاق :” نحتفل باليوم الوطني قبل تساوي الليل والنهار بأربعة أيام، وهو ما يعرف بالاعتدال الخريفي في 23 سبتمبر.”

وأضاف: نحتفل بيوم العلم قبل تساوي الليل مع النهار بـ 4 أيام، وهو ما يعرف بـ الاعتدال الربيعي في 11 مارس.

وأكد الزعاق أن كلاهما، أي في الاعتدال الخريفي والربيعي، وتكون الأجواء في غاية الاعتدال واللطف.