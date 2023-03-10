يواجه ممرض بمستشفى جامعة المنوفية في مصر عقوبات مشددة بعدما حاول تصوير سيدة داخل حمام “دورة مياه” بقسم الباطنة في المستشفى وتم ضبطه على وضع التصوير.

وأمرت النيابة بحبس المتهم بتصوير عدد من السيدات داخل حمام قسم النساء في مستشفى جامعة المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث المباحث للتأكد من صحة الواقعة.

وكانت السيدة المتضررة قد حررت محضر فى قسم شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اتهمت فيه ممرض بمحاولة تصويرها أثناء تواجدها في الحمام عن طريق وضع هاتفه بأحد أركانه.