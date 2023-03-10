كشفت وثيقة جديدة تزييف يوسوفا موكوكو، الذي مثل منتخب ألمانيا وناديا عملاقًا بحجم بوروسيا دورتموند، لعمره الحقيقي.

وأفادت تقارير صحفية في وقت سابق بأن موكوكو لا يبلغ عمره 18 عاما، بل إنه أكبر من ذلك بفارق 4 سنوات على لأقل.

ونشرت صحيفة “Bunte” الألمانية شهادة ميلاد موكوكو، التي تكشف عن ميلاده يوم 19 يوليو 2000.

ويُشار إلى أن الوثيقة صدرت في ياوندي عاصمة الكاميرون باسم يوسف محمدوـ ووجدت الوثيقة أثناء التحقيق في سيرة موكوكو.

والجدير بالذكر أن ذلك يعني أن الدولي الألماني الشاب يبلغ حاليا 22 عاما، وليس 18 مثلما هو مثبت، وما زال من غير المعروف مدى صحة هذه الشهادة، والتي إن صحت فإنها تعني أن لموكوكو والدين آخرين، حيث إن الأب في الشهادة اسمه عثمان محمدو (سائق سيارة أجرة) والأم يوسوفا حريرة (ربة منزل).