وصلت أولى الرحلات الجوية المباشرة بين طاجيكستان والمملكة منذ بدء العلاقات بين البلدين قبل نحو 30 عاما.

واستقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أولى الرحلات الجوية المباشرة المجدولة المنتظمة بين المملكة وجمهورية طاجيكستان.

ووصلت الرحلة رقم “SZ -125” التابعة لشركة “سومون إير” الطاجيكية للطيران إلى جدة قادمة من العاصمة الطاجكية دوشنبيه في تمام الساعة الـ 5.30 مساء الخميس ، وعلى متنها 160 مسافرًا.

وقال أكرم كريمي سفير طاجيكستان لدى المملكة :” تدشين هذه الرحلات يدل على أن العلاقات بين البلدين في تطور مستمر وحالياً بعد أن ارتقت العلاقات إلى أعلى مستوياتها في المجال السياسي فإننا نركز الآن على تطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية الاستثمارية.