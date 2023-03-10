أكد عبدالعزيز العتيبي مهتم بالشأن العام أن مشاهير التواصل لهم دور في زيادة حالات الخُلع، لافتاً إلى أن غالبية فيديوهات المشاهير هي مجرد لقطات استعراضية غير واقعية

وقال العتيبي :” معظم الفيديوهات التي ينشرها المشاهير هي فيديوهات استعراضية حيث يصورون أنفسهم في أماكن فخمة وسيارات فارهة وغيره ويؤثرون بذلك على الناس فيعتقد الناس أن هذه هي الحياة الواقعية”

وأضاف ” المرأة استخدمت حق الخُلع بشكل سيء، حيث يلجأ البعض للخلع عن طلب الطلاق وتدفع المال حتى يكون اسمها خالعة وغير مطلقة، محذراً من “تكتيك العار” الذي تلجأ إليه بعض النساء”

وتابع” هناك كثير من المستشارين الأسريين غير مختصين يلجأ إليهم الأفراد وهذا خطأ فيجب أن يستشير الشخص من هو مختص بالأمر حتى يفيده ”