أحدث تعليق الإعلامي المصري تامر أمين خلال الأيام الماضية، على ضبط باكستاني يبيع لحم خيول بمحافظة الدقهلية بمصر جدلاً واسعًا في مصر، خاصة بعد تساؤله “لماذا لا يأكل المصريون لحوم الحمير والخيول.”

وقال تامر أمين خلال حلقة برنامجه يوم الأربعاء الماضي: “في حدود معلوماتي بيتهيألي لا يوجد مانع ديني من تناول لحوم الحمير والأحصنة، هو إحنا ليه ما بناكلش لحم الحمير والأحصنة، لماذا لا يأكل المصريون لحوم الخيول أو الحمير، خاصة أنها تباع وتؤكل في دول كثيرة في العالم؟.

وأضاف:”أن لحم الخيل صحي جدًا وآمن، وأن لحم الخيل في دول متقدمة يعد من الأطباق باهظة الثمن، ويعد في العاصمة الفرنسية باريس من أغلى الوجبات.”

وأوضح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حكم تناول لحوم الحمير والخيول، لافتًا أن وجود إجماع بين فقهاء المسلمين يحرم تناول لحوم البغال والحمير للآدميين.

وأفاد خلال تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الخميس، بأن تناول لحوم الحمير والبغال بها تحريم نهائي.