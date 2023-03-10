اتخذ وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، محمد الجدعان، قراراً باعتماد عودة العمل بنظام طوابع البندرول، لتعزيز مكافحة التهرب الضريبي.

جاء ذلك بعد اعتماد الوزير، إلغاء العمل بالقرار الوزاري الصادر عام 1395هـ، والمتضمن إلغاء نظام صرف طوابع البندرول والاكتفاء باستيفاء قيمة هذه الطوابع نقدا على بيان الاستيراد.

يذكر أن مصطلح “البندرول” عبارة عن ملصق صغير يُدون عليه مجموعة من وسائل التأمين – العلامة المائية المانعة للتهرب من الضرائب – والتي يصعب تزويرها، ويلصق على المنتج، ويحتوي على كود سرى للدلالة على دفع الضريبة، وبه “باركود”، ويتم الكشف عن تلك العلامات التأمينية بإجراءات فنية وأجهزة خاصة.