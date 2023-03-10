أصدرت محكمة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية حكمًا بسجن ثمانيني مدى الحياة؛ لثبوت إدانته بتدبير حادثة قتل طبيب؛ بعدما فشل في علاج زوجته ما أدى لوفاتها.

وجاء حكم المحكمة بعدما أدانته العام الماضي بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى، لتورطه باستئجار عصابة لقتل توماس شوك، طبيب زوجته في عام 2018.

وبيّنت التحقيقات في الحادثة أن زوجة هذا المسن كانت تعاني في عام 2011 من نمو ظفر في لحم القدم، وبدأت تتلقى علاجًا عند طبيب أقدام ولكن لم يحقق لها نتائج شفائية.

وساءت حالتها وأصيبت بعدوى فطرية في القدم، مما تسبب في بترها، وفارقت على إثرها الحياة في عام 2016، عن عمر 73 عاما.

والجدير بالذكر أن زوجها قرر الانتقام من الطبيب من خلال استئجار عصابة من ثلاثة قتلة محترفين، والتدبير لقتله أمام منزله في أغسطس 2018.