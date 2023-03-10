أوضح المحامي عاصم العثمان، شروط تأجير الوحدات السكنية للسياح،و العقوبات المقررة على المخالفين.

وقال العثمان : من ضمن الشروط، الحصول على ترخيص، وأن يكون الشخص سعوديًّا، وعدم اعتراض الملاك على التأجير بشكل يومي.

وأضاف : كما تشمل الشروط ألا يملك الشخص أكثر من 3 وحدات في العمارة الواحدة، ولا يملك أكثر من 8 وحدات سكنية في جميع العمائر، والتعاقد مع شركة تدير المشروع، وعرض الوحدة السكنية في أحد التطبيقات المعتمدة منصات.

وأشار إلى أن العقوبات على المخالفين تشمل الغرامات وتصل إلى 10 آلاف ريال.