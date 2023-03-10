أوضحت الفنانة الكويتية حياة الفهد أن هناك “خطوطًا حمراء” للمشاركين معها من الفنانين في المسلسلات.

وأفادت خلال استضافتها في برنامج “ليالي الكويت” بأنها لا تفضل مشاركة الفنانين، الذين يقومون بالعمل على أكثر من مسلسل في رمضان”، لافتةً أنها من الفنانين الذين يكتفون بأداء شخصية واحدة فقط في رمضان، كي لا يتشتت المشاهد.

ومن جانبه شددت على أنها تحرص كثيرا على لباس الممثلات خاصة معها في الأعمال الحديثة، مبينة أن من شروط اللباس معها أن يكون اللباس محترمًا ومحتشمًا، مؤكدة أنها صريحة في هذا الشأن مع من تعمل معهم.

وأضافت:” أنها تعمل على تعديل أي كلمات غير مناسبة في السيناريو أو عبارات غير لائقة أو مخالفة للمعنى المفترض.”