التقى والد أحد الشهداء بوزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف لدى وصوله إمارة منطقة عرعر والتقائه بعدد من المواطنين ومتقاعدي القطاعات

وظهر والد أحد الشهداء وهو يسلم على وزير الداخلية ويقول له “كلنا فداء للوطن، كلنا فداء للوطن، وأبي صورة معك لتعليقها في المجلس”.

وزار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، منطقة الحدود الشمالية، أمس الخميس وكان في استقباله لدى وصوله مقر إمارة المنطقة بمدينة عرعر: أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز.