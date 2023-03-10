يعيش اللاعب الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس الإيطالي، أزمة مع فريقه وذلك عقب استبعاده من مباراة فرايبورج الألماني أمس في ذهاب دور الـ16 في بطولة الدوري الأوروبي.

ويُشار إلى أن المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري مدرب البيانكونيري قرر استبعاد بوجبا صاحب الـ29 عامًا من مواجهة فرايبورج لأسباب تأديبية حيث تأخر اللاعب الفرنسي في الوصول إلى اجتماع فريقه قبل المباراة بيوم.

والجدير بالذكر أن بوجبا يواجه خطر الاستبعاد من بقية مباريات اليوفي حتى نهاية الموسم، خاصة أنه لم يشارك بصورة مكثفة مع الفريق منذ انضمامه في يوليو الماضي قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث منعته الإصابة من الانتظام في صفوف الفريق الإيطالي مع بداية الموسم الحالي.