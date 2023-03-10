وثق مقطع فيديو نادر الملك فهد بن عبدالعزيز، في مثل هذا اليوم من عام 1992م وهو يرعى بحضور الملك عبدالله بن عبدالعزيز (رحمهم الله) حفل تدشين مركز الملك عبدالعزيز التاريخي في مدينة الرياض.

و ألقى الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله) كلمة الإفتتاح، حيث قال :” أن تحظى مدينتكم الرياض برعايتكم الكريمة بافتتاحكم المرحلة الثانية من برنامج تطوير منطقة الحكم استمراراً لما عرف عنكم من رعاية شاملة للمسيرة التنموية المباركة”

وتابع جلالته خلال الكلمة” إن رعايتكم الكريمة لافتتاح هذا المشروع تعبر عن تواصل الماضي العريق بالحاضر الزاهر في بلدنا العزيز.