هاجم الناقد الرياضي محمد العنزي الخبير التحكيمي المصري سمير عثمان، وذلك خلال تحليل عثمان للحالات التحكيمية في مباراة الاتحاد والنصر بدوري روشن

وقال محمد العنزي: ” كابتن سمير خبير تحكيمي كبير وقدير، ولكن ليس شرطًا أن أتفق معه له بعض الآراء الخاطئة والغريبة في الفترة الأخيرة، وكان آخرها تحليله لحالة في مباراة الاتحاد والخليج بأن اللقطة ليست تسللًا وكيف تُحتسب وهي في الأصل تسلل، لكنه ليس في أفضل حالات تركيزه”

فيما رد سمير عثمان قائلاً :” لا تُركز معي أنا أعرف تمامًا ما أقول وسأظل مدافعًا عن الحكم السعودي لأنه يوجد الكثير من الحكام السعوديين المميزين، وأعلم أنك حزين بعد خسارة النصر وهذا ما أقدره تمامًا”.