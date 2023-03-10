أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صلاة الميت اليوم الجمعة، على صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز رحمها الله في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وشارك صاحب السمو في مواراة جثمان الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز في مقبرة العود بالرياض.

والجدير بالذكر أن الديوان الملكي قال في بيان له : انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ بعد صلاة الجمعة الموافق 18 / 8 / 1444هـ، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض

فيديو | #ولي_العهد يشارك في مواراة جثمان الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز رحمها الله الثرى في مقبرة العود في الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/1huiMXyiZc — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 10, 2023