قرر مجلس هيئة السوق المالية اعتماد قواعد الكفاية المالية المُعدّلة والتي سيُعمل بها ابتداءً من تاريخ 10 /9/ 1444هـ، الموافق 1 /4/ 2023م.

وأوضح أنه مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذا القرار، يستمر العمل بقواعد الكفاية المالية الصادرة بقرار المجلس رقم (1-40-2012) وتاريخ 17 /2/ 1434هـ، الموافق 30 /12/ 2012م، وذلك حتى تاريخ العمل بقواعد الكفاية المالية المُعدّلة وفقاً للفقرة (أ) من هذا القرار.

كما تقرر إعفاء مؤسسات السوق المالية من تطبيق أحكام المواد السادسة والستين والثامنة والستين والتاسعة والستين ومتطلّب إعداد تقرير من قبل مكتب المراجعة الخارجي حول صحة احتساب متطلبات الحد الأدنى لرأس المال الوارد في الفقرة (ب) من المادة الرابعة والسبعين من قواعد الكفاية المالية الصادرة بقرار المجلس رقم (1-40-2012) وتاريخ 17 /2/ 1434هـ، الموافق 30 /12/ 2012م.

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