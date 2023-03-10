أكدت المحامية منال الحارثي أنه في دعوى الخُلع يكفي المرأة أن تذكر فقط أنها تكره العيش مع زوجها
وقالت الحارثي :” هناك زيادة في حالات الخُلع بالفترة الأخيرة، حيث ترد لنا أعداد كبيرة والسبب الأول يرجع للمعاملة السيئة من الأزواج”.
وأضافت ” دعاوى الخلع يتم الفصل فيها في جلسة أو جلستين، ولكن في البداية تحال إلى الصلح وبعد الانتهاء من الصلح وتعذره تحال إلى القضاء وتنظر في المحكمة بناءا على القضية يتم الحكم فيها ”
وتابعت” المرأة لا تلجأ إلى الخُلع إلا لوجود ضرر جسيم واستحالة الحياة الزوجية مع الزوج ”
المحامية منال الحارثي: في دعوى الخُلع يكفي المرأة أن تذكر فقط "أنها تكره العيش مع زوجها"@info_lawmanal@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/u77Ki7PFRv
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 9, 2023
المحامية منال الحارثي: هناك زيادة في حالات الخُلع بالفترة الأخيرة، والسبب الأول "المعاملة السيئة من الأزواج"@info_lawmanal@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/IRfinjZHXo
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 9, 2023
المحامية منال الحارثي: دعاوى الخلع يتم الفصل فيها في جلسة أو جلستين @info_lawmanal@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/caxmfEBtxe
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 9, 2023
المحامية منال الحارثي: المرأة لا تلجأ إلى الخُلع إلا لوجود ضرر جسيم واستحالة الحياة الزوجية @info_lawmanal@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/xd78LItqmB
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 9, 2023
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