أكدت المحامية منال الحارثي أنه في دعوى الخُلع يكفي المرأة أن تذكر فقط أنها تكره العيش مع زوجها

وقالت الحارثي :” هناك زيادة في حالات الخُلع بالفترة الأخيرة، حيث ترد لنا أعداد كبيرة والسبب الأول يرجع للمعاملة السيئة من الأزواج”.

وأضافت ” دعاوى الخلع يتم الفصل فيها في جلسة أو جلستين، ولكن في البداية تحال إلى الصلح وبعد الانتهاء من الصلح وتعذره تحال إلى القضاء وتنظر في المحكمة بناءا على القضية يتم الحكم فيها ”

وتابعت” المرأة لا تلجأ إلى الخُلع إلا لوجود ضرر جسيم واستحالة الحياة الزوجية مع الزوج ”