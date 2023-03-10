أبدت سيدات من جنسيات متعددة تفضيلهن العمل في المملكة عن أي مكان آخر في العالم لما بها من مميزات تعزز مكانة المرأة وتمنحها المساواة مع الرجل في المعاملة والأجور.

وأكدت السيدات أن المملكة لديها قوانين واضحة وصريحة تمنع التمييز في العمل، بعكس الدول الأخرى التي يوجد بها قوانين غير واضحة، وفقا لقناة “الإخبارية”.

وقالت إحدهن أنه لا يوجد من يقدر مكانة المرأة في المجتمع مثلما تقدرها المملكة، فيما أكدت أخرى أنها تمنت أن أبنائها ولدوا في المملكة، بينما عبرت أخريات عن سعادتهن بالعمل في المملكة فضلا عن شعورهن بالأمان.

يذكر أن البنك الدولي صنف المملكة على أنها أفضل دولة في العالم في جانب تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.