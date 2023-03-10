قال وزير خارجية إيران أمير عبداللهيان، إن سياسة أمن الجوار أمر محوري وهناك مزيد من الخطوات الدبلوماسية بالمنطقة.

وأكد وزير خارجية إيران، أن استئناف العلاقات مع السعودية يوفر إمكانيات كبيرة للمنطقة.

يذكر أن المملكة وإيران وقعتا على اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، ويتضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واتفقا أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعاً لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما، كما اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، الموقعة في 22/1/1422هـ، الموافق 17/4/2001م والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة بتاريخ 2/2/1419هـ الموافق 27/5/1998م.